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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дамир Шарипзянов: «За границей активная пропаганда против России, и семьи легионеров боятся к нам ехать. Им пишут: «Как там живешь? Все плохо, мафия, водка рекой»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал в интервью Спортсу’‘ , довольны ли легионеры клуба жизнью в России.

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