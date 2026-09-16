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Царьград

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Сегодня Владимир Путин обратится к гражданам России по важному поводу

Сегодня Владимир Путин обратится к гражданам России по важному поводу

Заявление будет озвучено сегодня, 16 сентября, посредствам телевещания. О чем оно. Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам страны.

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