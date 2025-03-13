5 совковых привычек, от которых пора бы уже избавиться

Советского Союза не существует более 30 лет, однако до сих пор практически в каждом из нас осталась частичка советского наследия — определенные привычки, возникшие в свое время из-за специфического уклада жизни.
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