В России отреагировали на заморозку Арменией участия в ОДКБ

Депутат Чепа связал заморозку Арменией участия в ОДКБ с давлением Запада Армения заморозила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за давления западных стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.