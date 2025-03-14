💡 В Феодосии без света остались три села Временно обесточены Насыпное, Южное и Подгорное, сообщили в «Крымэнерго».
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💡 В Феодосии без света остались три села Временно обесточены Насыпное, Южное и Подгорное, сообщили в «Крымэнерго».