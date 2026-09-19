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Бойцы "Севера" показали, как эвакуировали группу бабушек из зоны боевых действий

Бойцы "Севера" показали, как эвакуировали группу бабушек из зоны боевых действий

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Штурмовики 11-го танкового и 79-го мотострелкового полков 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" продолжают эвакуировать мирное население из поселений Харьковской области.

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