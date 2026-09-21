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В РФ обнулили экспортные пошлины на зерно до конца 2026 года

В РФ обнулили экспортные пошлины на зерно до конца 2026 года

Правительство России отменило экспортные пошлины на зерновые культуры до конца 2026 года.Правительство России отменило экспортные пошлины на зерновые культуры до конца 2026 года.

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