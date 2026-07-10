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Мировое обозрение

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Борис Надеждин признан иноагентом

Борис Надеждин признан иноагентом

Минюст сделал свой ход. В пятницу, 10 июля, в реестр иностранных агентов добавили Бориса Надеждина — того самого политика, который в 2024 году пытался пойти на президентские выборы с антивоенной риторикой.

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