Борис Надеждин признан иноагентом

Минюст сделал свой ход. В пятницу, 10 июля, в реестр иностранных агентов добавили Бориса Надеждина — того самого политика, который в 2024 году пытался пойти на президентские выборы с антивоенной риторикой.
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