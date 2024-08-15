В заповеднике Калужской области насчитали более 400 видов грибов

Сотрудники заповедника «Калужских засек» рассказали о том, сколько видов грибов удалось зафиксировать на природоохранной территорииСотрудники заповедника «Калужских засек» рассказали о том, сколько видов грибов удалось зафиксировать на природоохранной территории.