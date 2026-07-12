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Эффенберг о Пикфорде: «Самое слабое место у сборной Англии. Из всех полуфиналистов ЧМ у них худший вратарь»

Экс-игрок сборной Германии Штефан Эффенберг раскритиковал вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда.  «Для меня Пикфорд – самое слабое место сборной Англии.

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