Военное обозрение

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Реактивная противотанковая граната РПГ-30 «Крюк» в Спецоперации

Реактивная противотанковая граната РПГ-30 «Крюк» в Спецоперации

Боец с РПГ-30 в зоне проведения Спецоперации, март 2022 г. Фото Telegram / "Уголок ситха" На вооружении российских сухопутных войск состоит широкий круг разнообразных противотанковых средств, и все они активно используются в текущей Спецоперации.

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