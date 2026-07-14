Природоохранная прокуратура проверяет разлив нефти в Приморье

На побережье возле базы "Ласточкино гнездо" в Приморье обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, на место прибыли специалисты Росприроднадзора для оценки действий задействованных организаций.
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