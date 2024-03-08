ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Не знаю, как вы, а лично я бы на месте хохлов поднапряглась бы. Вика Нуланд, крёстная маманя майдана незалежности, которая еще пару недель назад раздавала ЦУ и ЕБЦУ (ещё более ценные указания) в Кукуеве, уходит в отставку со своего поста в Госдепе, как вчера сообщили все возможные новостные агентства и Телеграм-каналы.
Те, кто выжил в катаклизьме, пребывают в пессимизьме...
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Даже трудно поверить, что на обоих фото одна и та же женщина...
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12 час.
ММ
Михаил Михальченков
Усы бы ей - вылитый Володька Трынкин ...
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8 час.
Nikolay Zakharov
Очередную госдеповскую фурию отправили на свалку истории и это приятно осознавать.
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7 час.
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