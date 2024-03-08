ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Не знаю, как вы, а лично я бы на месте хохлов поднапряглась бы. Вика Нуланд, крёстная маманя майдана незалежности, которая еще пару недель назад раздавала ЦУ и ЕБЦУ (ещё более ценные указания) в Кукуеве, уходит в отставку со своего поста в Госдепе, как вчера сообщили все возможные новостные агентства и Телеграм-каналы.