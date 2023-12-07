Бои за Вербовое: «Гвардия наступа» начала отступление

Крайней точкой «прорыва ВСУ к Азовскому морю» так и осталась деревня Работино. Враг так и не дошел до линии Суровикина Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС В сводке нашего Министерства обороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 6 декабря 2023 г.