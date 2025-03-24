Израильский посол в России выступил против героизации Бандеры

Исполняющий обязанности посла Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви заявил, что Израиль выступает против героизации нациста Степана Бандеры на Украине и находится в контакте с Киевом по этому вопросу.
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