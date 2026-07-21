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Аргументы и Факты

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Энергетик Фролов оценил последствия морской блокады Саудовской Аравии

Энергетик Фролов оценил последствия морской блокады Саудовской Аравии

Морская блокада Саудовской Аравии, объявленная йеменским движением «Ансар Аллах», может привести к энергетическому кризису, высказал мнение аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью NEWS.

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