Страна и люди

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    Я - против такой оговорки: "даже тех данных, которые находятся в открытом доступе". Есть же свобода слова и гласность...«Геена огненная» ...
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    Певец самодельный."Сбежавшие из стр...
  • Наталья
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