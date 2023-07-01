Страна и люди
Эту страну не поб...
Зачем этот мир бе...
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Александр Бурачевский
Я - против такой оговорки: "даже тех данных, которые находятся в открытом доступе". Есть же свобода слова и гласность...
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Наталья
Вот хрень написал автортшка!!! Рпц то куда полезла??? Размазывание продолжается уже священниками?? Или отсебятину авт...
И ОПГ, и секта
Страна и люди
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Прямой эфир с Маратом Хайруллиным 30 июня 2023
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