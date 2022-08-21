Преступления и фьорды: 50 завораживающих скандинавских триллеров

Преступления страсти в прохладе северных пейзажей, исчезновения среди заснеженных улиц и тайны, сквозящие в мрачных и запутанных историях, от которых не оторваться, — смотрите в подборке лучших скандинавских фильмов в жанре триллера и детектива .