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Преступления и фьорды: 50 завораживающих скандинавских триллеров

Преступления и фьорды: 50 завораживающих скандинавских триллеров

Преступления страсти в прохладе северных пейзажей, исчезновения среди заснеженных улиц и тайны, сквозящие в мрачных и запутанных историях, от которых не оторваться, — смотрите в подборке лучших скандинавских фильмов в жанре триллера и детектива .

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