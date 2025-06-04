Граждан США призвали избавиться от конгрессменов, принявших закон Трампа

Уволить, т. е. не избирать в конгресс на следующий срок, тех конгрессменов-республиканцев, которые проголосовали за законопроект о консолидации расходов, призвал предприниматель Илон Маск 3 июня в соцсети Х.
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