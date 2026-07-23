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Русская весна

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В Госдуме рассказали, почему американские бренды хотят вернуться в Россию

В Госдуме рассказали, почему американские бренды хотят вернуться в Россию

Американские бренды хотят вернуться в Россию, потому что им сложно найти замену российскому рынку: поиски новых покупателей и попытки перенаправить поставки в другие страны обернулись для компаний из США миллиардными потерями, рассказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.

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