Билялов будет зарабатывать 55 млн рублей в год по 2-летнему контракту с «Ак Барсом» (Артур Хайруллин)

Тимур Билялов будет зарабатывать 55 миллионов рублей в год по новому контракту с « Ак Барсом ». Голкипер подпишет соглашение с казанским клубом на два сезона, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
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