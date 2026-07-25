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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билялов будет зарабатывать 55 млн рублей в год по 2-летнему контракту с «Ак Барсом» (Артур Хайруллин)

Тимур Билялов будет зарабатывать 55 миллионов рублей в год по новому контракту с « Ак Барсом ». Голкипер подпишет соглашение с казанским клубом на два сезона, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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