Интер РАО: цены на электроэнергию в Европе за восемь месяцев выросли на тысячу процентов

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост цен в Европе на электроэнергию за восемь месяцев составил практически 1000%, в России - порядка 4%, российская энергетика надежна и конкурентоспособна, сообщил гендиректор компании Борис Ковальчук.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии