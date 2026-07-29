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Аргументы недели

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Как я сходила на фестиваль к Вайкуле

Как я сходила на фестиваль к Вайкуле

Сподобилась я посетить летний фестиваль «Лайма. Рандеву», который проходил с 24 по 26 июня. Всё начиналось терпимо, даже хорошо — подышала морским воздухом, помочила ноженьки в заливе, да и отправилась в зал «Дзинтари».

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