Как я сходила на фестиваль к Вайкуле

Сподобилась я посетить летний фестиваль «Лайма. Рандеву», который проходил с 24 по 26 июня. Всё начиналось терпимо, даже хорошо — подышала морским воздухом, помочила ноженьки в заливе, да и отправилась в зал «Дзинтари».