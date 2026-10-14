Дочь Виктории Бони попросила 500 евро для похода на блошиный рынок в Монако

Дочь телеведущей и модели Виктории Бони Анджелина заявила на камеру, что хочет купить одежду на блошином рынке в Монако.
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