В ХМАО рождаемость пошла вверх впервые за десятилетие

В ХМАО впервые за последние 12 лет отметили рост рождаемости. В 2024 году в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства родилось на 500 детей больше, чем в предыдущем году, сообщила президент учреждения Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале.