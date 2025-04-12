Азербайджан исполнил номер. Россия изумилась, но промолчала. Самое интересное - дальше

Александр Ляшенко Вот он российский идиотизм: крупные рынки "Садовод" и "Фуд-Сити", принадлежащие близким к Алиеву миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву, должны быть российскими! Илиев, Нисанов вон из России с полной конфискацией награбленного вами в России!

Юрий Вахрушев Все эти азиаты чернозадые для Русского народа как тараканы проголодавшиеся. Десяток сегодня забьешь, на завтра их тысячи по углам. Жадные, без чести и совести продажные ….., готовые в любой момент воткнуть нож в спину их кормильца. Тьфу на них.