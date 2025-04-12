В течение нескольких месяцев президент Азербайджана демонстрировал крайне агрессивное поведение по отношению к России.
Азербайджан исполнил номер. Россия изумилась, но промолчала. Самое интересное - дальше
Комментарии
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Александр Ляшенко
Вот он российский идиотизм: крупные рынки "Садовод" и "Фуд-Сити", принадлежащие близким к Алиеву миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву, должны быть российскими! Илиев, Нисанов вон из России с полной конфискацией награбленного вами в России!
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7 час.
Юрий Вахрушев
Все эти азиаты чернозадые для Русского народа как тараканы проголодавшиеся. Десяток сегодня забьешь, на завтра их тысячи по углам. Жадные, без чести и совести продажные ….., готовые в любой момент воткнуть нож в спину их кормильца. Тьфу на них.
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3 час.
Владислав Одинцов
Интересно как бы поступил Пётор первый? но путин не Пётр первый.
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1 час.
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