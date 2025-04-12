Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    Тут самое время спросить Чубайса, а зачем ты целые отрасли промышленности уничтожил, без права восстановления (архивы...Нет объяснений, п...
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Азербайджан исполнил номер. Россия изумилась, но промолчала. Самое интересное - дальше

Азербайджан исполнил номер. Россия изумилась, но промолчала. Самое интересное - дальше

В течение нескольких месяцев президент Азербайджана демонстрировал крайне агрессивное поведение по отношению к России.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Вот он российский идиотизм: крупные рынки &quot;Садовод&quot; и &quot;Фуд-Сити&quot;, принадлежащие близким к Алиеву миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву, должны быть российскими! Илиев, Нисанов вон из России с  полной конфискацией награбленного вами в России!
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7 час.
Юрий Вахрушев
Все эти азиаты чернозадые для Русского народа как тараканы проголодавшиеся. Десяток сегодня забьешь, на завтра их тысячи по углам. Жадные, без чести и совести продажные ….., готовые в любой момент воткнуть нож в спину их кормильца. Тьфу на них.
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3 час.
Владислав Одинцов
Интересно как бы поступил Пётор первый?  но путин не Пётр первый.
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1 час.
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