Украинские неонацисты устроили массовую казнь мирных жителей в Херсонской области Светлана Гомзикова Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Богдан Безпалько В городе Снигиревка, расположенном в оккупированной ВСУ части Херсонской области, боевики украинского нацистского формирования «Правый сектор» * устроили массовую казнь мирных жителей за их пророссийские взгляды.
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