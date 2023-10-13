БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Расстрел в Снигирёвке: Бандеровцы убивали и мужчин, и женщин, которых заподозрили в «работе на русских»

Расстрел в Снигирёвке: Бандеровцы убивали и мужчин, и женщин, которых заподозрили в «работе на русских»

Украинские неонацисты устроили массовую казнь мирных жителей в Херсонской области Светлана Гомзикова Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Богдан Безпалько В городе Снигиревка, расположенном в оккупированной ВСУ части Херсонской области, боевики украинского нацистского формирования «Правый сектор» * устроили массовую казнь мирных жителей за их пророссийские взгляды.

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Олег Тимофеев
Не западозрили а нечем было откупиться.
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