ВМС Индии освободили экипаж захваченного пиратами у берегов Сомали сухогруза

Представитель Военно-морских силы (ВМС) Индии командующий Вивек Мадхвал сообщил об освобождении экипажа сухогруза Lila Norfolk, который накануне был захвачен пиратами у побережья Сомали, передает РИА Новости.
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