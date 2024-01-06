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ВМС Индии освободили экипаж захваченного пиратами у берегов Сомали сухогруза

ВМС Индии освободили экипаж захваченного пиратами у берегов Сомали сухогруза

Представитель Военно-морских силы (ВМС) Индии командующий Вивек Мадхвал сообщил об освобождении экипажа сухогруза Lila Norfolk, который накануне был захвачен пиратами у побережья Сомали, передает РИА Новости.

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