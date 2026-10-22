Владимира Зеленского начали критиковать с разных сторон, пишет издание American Conservative. Это стало для него самым сложным испытанием после начала специальной военной операции.
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