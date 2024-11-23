ВСУ дважды за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику

Шесть боеприпасов за два обстрела выпустили по территории ДНР украинские вооруженные формирования (ВФУ), 23 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).