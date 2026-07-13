Помните тот необычный обвес для Toyota 86 из Японии, который должен был вернуть этим машинам выдвижные фары? Впервые о нём стало известно ещё в январе, и тогда он заинтересовал многих.
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