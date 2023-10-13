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Навести порядок в миграционной политике!

Навести порядок в миграционной политике!

Представители патриотической общественности написали обращение к Президенту России Общественный Международный Фонд славянской письменности и культуры (ОМФСПиК) вместе с другими патриотическими организациями Москвы и других городов России направил обращение на имя Президента страны В.

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Комментарии
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Natalija Osminina
ПОРА!!!
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9 час.
НН
Надежда Никитина
Давно!!!
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9 час.

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