Компании Samsung и Verizon установили новый рекорд скорости связи 5G

Рекорд скорости в 711 Мбит/с в направлении от абонента к базовой станции установили в ходе эксперимент корейская компании Samsung и Qualcomm Technologies вместе с американским оператором связи Verizon, 14 октября сообщает пресс-служба Samsung.
Рекорд скорости в 711 Мбит/с в направлении от абонента к базовой станции установили в ходе эксперимент корейская компании Samsung и Qualcomm Technologies вместе с американским оператором связи Verizon, 14 октября сообщает пресс-служба Samsung.
Свежие комментарии