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Компании Samsung и Verizon установили новый рекорд скорости связи 5G

Компании Samsung и Verizon установили новый рекорд скорости связи 5G

Рекорд скорости в 711 Мбит/с в направлении от абонента к базовой станции установили в ходе эксперимент корейская компании Samsung и Qualcomm Technologies вместе с американским оператором связи Verizon, 14 октября сообщает пресс-служба Samsung.

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