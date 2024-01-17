Плоды многонационалии. Российский узбек выступил против самого понятия "русский" и называет героев СВО "петухами"!

Андрей Павлов

Который день идет бухтеж об этом главном узбеке всея Руси. Народу дают возможность выпустить пар. Власть же безмолвствует, как и в случае большинства других важных тем. Это говорит о том, что на наше мнение ей глубоко наплевать. Через день-другой возникнет иная резонансная тема, и про этого урюка забудут, не впервой. Хотя в данном случае я могу и ошибиться. Он затронул Путина. Если бы он только бойцов к петухам приравнял, власть бы и не заметила, а тут... Надо реагировать. Но ему в любом случае не позавидуешь, вряд ли бойцы ТАКОЕ забудут. Так что для него самое лучшее - чемодан-вокзал-кишлак. Целее будет.