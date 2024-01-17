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Плоды многонационалии. Российский узбек выступил против самого понятия "русский" и называет героев СВО "петухами"!

Плоды многонационалии. Российский узбек выступил против самого понятия "русский" и называет героев СВО "петухами"!

Юрий Кот Сегодня появилось видео, на котором глава узбекской диаспоры заявляет, что его задевает термин «русский».

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Комментарии
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Константин Самарин
Все эти &quot;землячества&quot; и &quot;диаспоры&quot;, на законодательном уровне, приравнять кэтническим преступным группировкам, и запретить. В случае подтвержденных подозрений о наличии подобных сборищ, их членов судить,  как уголовных преступников, а не выдворять из страны. Только так удастся очистить Россию от скверны этнических подонков.
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4 час.
Андрей Павлов
Который день идет бухтеж об этом главном узбеке всея Руси. Народу дают возможность выпустить пар. Власть же безмолвствует, как и в случае большинства других важных тем. Это говорит о том, что на наше мнение ей глубоко наплевать. Через день-другой возникнет иная резонансная тема, и про этого урюка забудут, не впервой. Хотя в данном случае я могу и ошибиться. Он затронул Путина. Если бы он только бойцов к петухам приравнял, власть бы и не заметила, а тут... Надо реагировать. Но ему в любом случае не позавидуешь, вряд ли бойцы ТАКОЕ забудут. Так что для него самое лучшее - чемодан-вокзал-кишлак. Целее будет.
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Он не не узбек, он дебил, либерасты национальности как и преступники не имеют, также и так называемые &quot;диаспоры&quot;, они ОПГ-ТЕРРОРИСТЫ!!!! А РУССКИЕ 1000 ЛЕТ БЫЛИ И ВАС бл... переживём, а тот, кто ЗА РОССИЮ ВОЮЕТ ОН МНЕ ДРУГ И БРАТ!!!! А эта мерзость, да ещё с болотному базара и пусть дёргает отсюда пока табло не починили!!!!
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1 час.

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