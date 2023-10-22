Суд в Петербурге отправил под стражу еще двоих участников "азербайджанской мафии"

Еще двое участников "азербайджанской мафии" оказались за решеткой.В Санкт-Петербурге были арестованы еще два члена так называемой "азербайджанской мафии", включая 18-летнего уроженца Узбекистана и 16-летнего уроженца Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии