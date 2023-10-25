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Каждому селу свою небесную сотню

Каждому селу свою небесную сотню

Или две.  Тренд заложенный на майдане гидности (достоинства) продолжает охватывать всю Украину. Тогда, в 2014-м, чтобы набрать, что-то около сотни трупов, создатели мифов  собирали криминальные трупы со всей Украины и записывали всех в качестве  борцов с кровавым пророссийским Януковичем.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это западэнськая жЫдо-бандэровщина расползлась по всей Украине. Во времена СССР  жЫдо-бандэровщина  потихоньку тлела на западэнщине. Где одинаково ненавидели что русских, что украинцев, что поляков... ОНИ ВСЕХ НЕНАВИДЕЛИ, кто шевелился помимо них.
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3 д.
Бендер Задунайский
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3 д.

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