Каждому селу свою небесную сотню

Или две. Тренд заложенный на майдане гидности (достоинства) продолжает охватывать всю Украину. Тогда, в 2014-м, чтобы набрать, что-то около сотни трупов, создатели мифов собирали криминальные трупы со всей Украины и записывали всех в качестве борцов с кровавым пророссийским Януковичем.