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Скандал вокруг увольнения ректора Института русского языка

Скандал вокруг увольнения ректора Института русского языка

Скандал вокруг увольнения ректора Института русского языка Елена ГалицкаяСегодняшнее утро ознаменовалось внезапной новостью об увольнении ректора Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Натальи Трухановской.

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Комментарии
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L
Lehanaizhe
Т.е. дама спряталась на больничный и теперь учредитель в лице Минобра не может её уволить?
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9 час.

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