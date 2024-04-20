Скандал вокруг увольнения ректора Института русского языка Елена ГалицкаяСегодняшнее утро ознаменовалось внезапной новостью об увольнении ректора Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Натальи Трухановской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии