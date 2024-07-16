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Петербургский дневник

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Беглов рассказал о перспективах открытия высокосортной магистрали Москва – Петербург

Беглов рассказал о перспективах открытия высокосортной магистрали Москва – Петербург

По его словам, она повлияет и на бизнес, и на туризм Губернатор Северной столицы Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф приняли участие в совещании по вопросам реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва под руководством заместителя председателя правительства Виталия Савельева, сообщает 16 июля пресс-служба Смольного.

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