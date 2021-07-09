БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новая «историческая переконфигурация». Июльские тезисы

Новая «историческая переконфигурация». Июльские тезисы

Сергей Филатов «Стремление стран Запада сохранить свою гегемонию, кризис современных моделей и инструментов экономического развития, усиление диспропорций в развитии государств, повышение уровня социального неравенства, стремление транснациональных корпораций ограничить роль государств сопровождаются обострением внутриполитических проблем, усилением межгосударственных противоречий, ослаблением влияния международных институтов и снижением эффективности системы глобальной безопасности».

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