Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов Киева по Донецку

Свидетели раскрыли подробности налета. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о том, что российские дипломаты отправили запрос на проведение открытого срочного заседания Совбеза ООН для обсуждения событий в Донецке, а именно ударов по городу со стороны киевского режима.