Название сериала: Ты моя Родина Оригинальное название: Vatanim Sensin / Страна: Турция Жанр: военный;драма;история;мелодрама Год: 2016 Всего серий: 59 Всего сезонов: 2 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: turok1990 Актеры: Халит Эргенч;Бергюзар Корель;Боран Кузум;Пынар Дениз;Мирай Данер;Джелиле Тойон Уйсал;Фатих Артман;Онур Сайлак;Генджо Озак;Сенан Кара Режисеры: Бурак Арлиель;Дурул Тайлан;Ямур Тайлан Продюсеры: Онур Гювенатам;Дурул Тайлан;Ямур Тайлан;Фикрет Соганджи;Нермин Эроглу;Banu Gündogdu Рейтинг КиноПоиска: […] Сообщение Ты моя Родина / Vatanim Sensin турецкий сериал 2016 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.