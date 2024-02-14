Путин заявил, что Шольц и Макрон просили отвести войска от Киева. Что на это ответили в Германии?

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт не подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что Берлин и Париж в начале специальной военной операции (СВО) просили отвести российские войска от Киева.
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