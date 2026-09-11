ЦРУ рассекретило 71 сводку о подготовке терактов 11 сентября

Центральное разведывательное управление США рассекретило 71 президентскую сводку за 1998–2001 годы о планах «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковать страну, 11 сентября говорится в пресс-релизе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым