«Мы заслуживали победу». Ландо Норрис – о неудачном пит-стопе

«Мы заслуживали победу». Ландо Норрис – о неудачном пит-стопеPirelliДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис считает, что McLaren заслуживал победы в Гран При Испании, но потерял ее из-за неудачного момента с VSC.
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