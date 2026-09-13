«Мы заслуживали победу». Ландо Норрис – о неудачном пит-стопе

«Мы заслуживали победу». Ландо Норрис – о неудачном пит-стопеPirelliДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис считает, что McLaren заслуживал победы в Гран При Испании, но потерял ее из-за неудачного момента с VSC.