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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Отличная гонка. Второе место, завоеванное в борьбе – мне все понравилось»

Пилот «Феррари», подводя итоги гонки, отметил, что удовлетворен вторым местом, добытым в упорной борьбе.

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