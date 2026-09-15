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Посол Вершинин: запуск первого блока АЭС «Аккую» — главная задача до конца года

Посол Вершинин: запуск первого блока АЭС «Аккую» — главная задача до конца года

Ввод в эксплуатацию первого энергетического блока АЭС «Аккую» до конца этого года по-прежнему остается ключевой задачей России и Турции в сфере атомной энергетики.

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