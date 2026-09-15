Ввод в эксплуатацию первого энергетического блока АЭС «Аккую» до конца этого года по-прежнему остается ключевой задачей России и Турции в сфере атомной энергетики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стубб спрятал Зел...
- ЛС Дмитриев заявил, ...
- Путин заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым