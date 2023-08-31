Полтора года назад через неделю после начала боевых действий был опубликовано открытое письмо которое получило ироничное название "Нет войне".
Академики РАН подписали документ и согласились сдать Россию американцам
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да уж, автор плохо знает русский язык,особенно знаки препинания. Неприятно даже читать.
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3 час.
ВС
Владимир Скорняков
В образовании давно нужно порядок навести, начиная с детских садов....
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54 мин.
Ольга Кожемякина
Почему же нельзя?! Все секреты они регулярно, исправно и без проблем передают своим заморским хозяевам. По заграницам на разные форумы мотаются, как к себе домой, без ограничений выезда. Для них не существует закон о запрете выезда лицам, обладающим секретными данными: они же учёные! А может уже давно нет такого закона?
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1 мин.
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