Новости, события, факты

146 720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Кожемякина
    Почему же нельзя?! Все секреты они регулярно, исправно и без проблем передают своим заморским хозяевам. По заграницам...Академики РАН под...
  • Ольга Заварухина
    Ну так надо , чтобы ему прилетела ответочка, надо его поставить на КОЛЕНИ.Сотрудника «Ураль...
  • Анастасия Светлова
    Ну что ж. Уральские авиалинии - в черный список. Если у них такое отношение к пассажирам. Мы им не нужны , а они нам ...Сотрудника «Ураль...

Академики РАН подписали документ и согласились сдать Россию американцам

Академики РАН подписали документ и согласились сдать Россию американцам

Полтора года назад через неделю после начала боевых действий был опубликовано открытое письмо которое получило ироничное название "Нет войне".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Да уж, автор  плохо  знает русский  язык,особенно  знаки препинания. Неприятно даже читать.
Ответить
3 час.
ВС
Владимир Скорняков
В образовании давно нужно порядок навести, начиная с детских садов....
Ответить
54 мин.
Ольга Кожемякина
Почему же нельзя?! Все секреты они регулярно, исправно и без проблем передают своим заморским хозяевам. По заграницам на разные форумы мотаются, как к себе домой, без ограничений выезда. Для них не существует закон о запрете выезда лицам, обладающим секретными данными: они же учёные! А может уже давно нет такого закона?
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх