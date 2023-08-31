Академики РАН подписали документ и согласились сдать Россию американцам

Ольга Кожемякина

Почему же нельзя?! Все секреты они регулярно, исправно и без проблем передают своим заморским хозяевам. По заграницам на разные форумы мотаются, как к себе домой, без ограничений выезда. Для них не существует закон о запрете выезда лицам, обладающим секретными данными: они же учёные! А может уже давно нет такого закона?