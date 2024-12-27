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Более трети уральцев не собираются дарить коллегам новогодние подарки

Более трети уральцев не собираются дарить коллегам новогодние подарки

Традиция делать новогодние подарки коллегам по работе теряет популярность. В этом году уже 34% россиян сообщили, что у них в компании это не принято, хотя год назад подобный ответ дали лишь 21% опрошенных.

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