Более трети уральцев не собираются дарить коллегам новогодние подарки

Традиция делать новогодние подарки коллегам по работе теряет популярность. В этом году уже 34% россиян сообщили, что у них в компании это не принято, хотя год назад подобный ответ дали лишь 21% опрошенных.
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