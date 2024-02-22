Нуланд: США не запрещают передачу союзниками вооружений Киеву

США не запрещают собственным партнерам поставки того или иного оружия киевскому режиму. С таким заявлением в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне выступила заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд.
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