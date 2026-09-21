❗️Жителя Ялты приговорили к 22 годам колонии за подготовку теракта В марте 2024 года мужчина связался с сотрудником СБУ и получил задание приобрести компоненты для взрывчатки, изготовить ее и спрятать в тайнике на территории Крыма.