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test mazurok

2 подписчика

❗️Жителя Ялты приговорили к 22 годам колонии за подготовку теракта В марте 2024 года мужчина связался с сотрудником СБУ и получил задание приобрести компоненты для взрывчатки, изготовить ее и спрятать в тайнике на территории Крыма.

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